Общество

Мобилизация уже скоро? – В Москве начали выдавать повестки с военкомата

Похоже, что желающих воевать в Украине не так много.

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В последнее время все больше появляется информации о скрытой мобилизации в России из-за войны в Украине. При этом до последнего момента мобилизация, хоть и скрытая, но в Москве не проходила.

Теперь же похоже, что ситуация меняется. Телеграм канал Perepichka NEWS опубликовал информацию о том, что москвичам начали приходить повестки из военкоматов, пишет УРА-Информ.

Сама повестка выглядит следующим образом:

Отмечается, что повестки на данный момент выдают для уточнения документов воинского учёта, так при этом указано в повестке.

“Лиха беда начало”, пишут люди, не успеем моргнуть глазом — и уже в Украине.

Ранее мы сообщали, что эксперты озвучили названия двух городов, битва за которые станет решающий в войне в Украине.

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