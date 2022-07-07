Общество

Кремль готовит экономику России к затяжной войне против Украины

Кремль пытается мобилизовать российскую экономику и промышленность в поддержку войны против Украины, готовясь к затяжным боевым действиям

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В Кремле продолжают готовить экономику РФ к затяжной войне в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), передает УРА-Информ.

Российские войска, как уточняют аналитики, проводят неудачные наземные штурмы по всем направлениям .

“В этом случае это означает, что российские силы, вероятно, ограничатся относительно небольшими наступательными действиями, пытаясь создать условия для более значительных наступательных операций и восстановить боевую мощь, необходимую для выполнения этих более амбициозных задач”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия продвигается на нескольких тактических направлениях. 

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