Общество

Госсекретарь США объявил о дополнительной финансовой помощи Украине

Американцы снова помогут Киеву в вопросе финансов.

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Глава дипломатии США Энтони Блинкен провел в среду беседу со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, сообщил в среду Госдепартамент США. Блинкен, в частности, объявил о дополнительной поддержке украинского бюджета.

Как сообщили в ведомстве, Блинкен также проинформировал Кулебу о международных усилиях по снятию российской блокады экспорта зерновых из украинских портов, а также поднял вопрос поддержки Киева США, пишет УРА-Информ.

“Он также обсудил военную помощь США и объявил о дополнительной бюджетной помощи Украине, подтвердив свою непоколебимую приверженность демократическому, свободному и процветающему будущему Украины”, – говорится в сообщении. Одной из тем переговоров также должен был стать предстоящий саммит глав дипломатии G20 на Бали.

Пока что США выделили 2,3 миллиарда долларов на прямую поддержку украинского бюджета для обеспечения функционирования государственного управления. На сегодняшний день США также выделили более 1 миллиарда долларов в виде гуманитарной помощи и взяли на себя обязательства по доставке оружия и военной техники на 6,9 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, сколько денег нужно на восстановление Мариуполя.

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