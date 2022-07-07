Общество

Эксперт рассказал, когда именно может измениться ситуация на фронте

Важным в этом плане станет август месяц.

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Эта осень может стать определяющей в плане войны с Россией. Такое заявление сделал директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отмечает, что ситуация на фронте может измениться после того, как в августе Украина получит большое количество вооружений. Если это произойдет осенью все может измениться, пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

“Мы имеем временные рубежи на уровне августа. Если в августе мы получили бы необходимое вооружение и технику, то осенью можно было говорить о возможном изменении ситуации на фронте”, – объяснил он.

В тоже время эксперт отмечает, что даже сейчас ВСУ успешно освободили остров Змеиный и имеют продвижения в Херсоне. Эксперт подчеркивает, что малое количество оружия может обеспечить лишь удачные контрнаступательные эпизоды, но не изменить ход войны.

Ранее мы сообщали, что эксперты озвучили названия двух городов, битва за которые станет решающий в войне в Украине

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