Общество

Власти Украины приняли окончательное решение по пляжному сезону в Одессе: подробности

Пляжи Одесской области недоступны для жителей из-за потенциальной угрозы для туристов. Власти приняли подобное решение, чтобы обезопасить граждан Украины от возможных обстрелов со стороны оккупантов РФ.

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Об этом заявил председатель Военной администрации (ОВА) Одесской области Максим Марченко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Что касается открытия пляжей в летний сезон. Помните, что война все еще бушует и нападавшие бомбят местность и убивают мирных жителей… Наша главная задача – защитить жизнь и здоровье жителей этой местности, поэтому было решено этого не делать. открытые пляжи», — сказал Марченко.

Он указал, что несколько человек недавно погибли на пляжах Одесской области в результате взрыва морских мин, прибитых к пляжу. Потому не исключается, что немало других жертв возможны из-за сложившейся военной обстановки в Украинском государстве.

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