В Тернопольской области готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси

Похоже, что укрепляться решили в каждом регионе.

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Несколько дней назад власти Львовской области заявили, что готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси. Теперь на такой же шаг пошла и Тернопольская область.

Глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш заявил, что область готовится и готова. Он отметил, что панику сеять точно не надо, выезжать из области – тем более не надо, пишет УРА-Информ.

Глава Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол отметил, что часть спецназа, которая работала на фронтах Полесья, вернулась сейчас назад, чтобы сотрудничать с терроборной области. В настоящее время бойцы готовят защитные сооружения и принимают меры по возможным прорывам врага со стороны Белоруссии.

– Если даже что-то будет (наступление – ред.), то у Украины есть достаточно сил и средств, – считает Александр Богомол.

Ранее мы сообщали, что военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд.