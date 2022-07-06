Общество

Россияне просто боятся ВСУ, они отказываются от боев – Маляр

Российские военные очень боятся прямого контакта.

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Россияне очень боятся прямого столкновения, они очень боятся уличных сражений. Такое заявление сделала заместитель министра обороны Анна Маляр.

В интервью 24 каналу она заявила, что единственной тактикой, которая работает успешной у россиян, является безумное огневое преимущество. Противник сосредотачивает на одном направлении большое количество артиллерии и просто равняет с землей все, что располагается впереди него. При это для россиян – это не новая тактика. Ранее они ее использовали также и в Сирии, пишет УРА-Информ.

“Россияне очень боятся прямого столкновения, они очень боятся уличных сражений. Они просто нам в этом проиграют. Поэтому их способ – двигаться с помощью обстрелов и тотальных разрушений”, – рассказала Маляр.

Также она добавила, что порку, которую устроили ВСУ россиянам на Севере, дала им понять. что в прямом контакте с ВСУ их ожидает очень быстрое поражение.

Ранее в РФ озвучили имена главных людей из ближайшего окружения Путина.

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