Общество

Россияне бояться: военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд

Военные РФ пытаются хоть что-то спасти, какие-то уцелевшие машины , а над городом кружит российская авиация, вертолеты

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Армия РФ после уничтожения военной базы в Мелитополе перекрыли выезд из захваченного города. Об этом заявил городской голова Мелитополя Иван Федоров, передает УРА-Информ.

“Россияне  этого не ожидали, поэтому они полностью перекрыли город для выезда, сейчас уехать невозможно. Даже машины с продуктами питания они не выпускают и не впускают. Гражданское население не пострадало, никто не обращался, потому что был четко отработан по рашистской военной базе”, – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин испугался официальной просьбы о военной помощи из охваченного протестами Узбекистана.

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