ПриватБанк может начать блокировать карты украинцев: СМИ рассказали, кого это касается

Один из ключевых банков страны решил ввести довольно важное правило, которое может пресечь преступные схемы и возможные связи граждан с Российской Федерацией. Отныне ПриватБанк будет блокировать те карты, лимит которых значительно превышает среднемесячный доход граждан.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«ПриватБанк намерен блокировать карточки, чей оборот достигает 500 000 гривен без подтверждения средств. Клиента будут просить подтвердить источники происхождения финансовых средств. Так же людей будут просить актуализировать анкетные данные, которые были ранее обозначены в разделе о доходе», – сказано в сообщении.

К сожалению, пока неизвестно, зачем приняли данное нововведение. В пресс-службе не давали никаких комментариев на этот счет. Однако специалисты сообщили о том, что это может быть связано с активизацией пророссийских сил в стране. Известно, что они могут перебрасывать финансовые средства с помощью карт.

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