Общество

Повестки на улицах: скоро ситуация может измениться

В ближайшее время такую практику могут исключить.

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Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стала информация о том, что для выезда за пределы области нужно будет получать разрешение от военкомата. При этом на протяжении пятого июля ситуация менялась очень быстро.

Сначала сообщали, что ничего не изменилось, потом, что все-таки такая норма будет действовать но только при регистрации места жительства, потом что для переселенцев, в итоге Генеральный штаб заявил, что все-таки новая норма будет действовать для всех. Но это был не конец и президент Украины Владимир Зеленский сказал, что такое решение было принято без него и 6 июля начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ должны доложить все детали по решению об утверждении порядка получения каких-либо разрешений для военнообязанных, призывников и резервистов, пишет УРА-Информ.

При этом Вертикаль отмечает, что президенту не нравится ситуация с массовыми повестками на улицах городов и это также может измениться.

“Совещание Зеленского с Резниковым и Залужным также должно поставить точку в цирке с раздачей повесток на улицах и пляжах. Президент похоже против такого советского подхода военных”, – пишет источник.

Ранее Данилов рассказал, при каком условии война закончится до конца года.

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