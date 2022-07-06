Первая ротация украинских военных поехала на учения в Великобританию: что их там ждет

Учения будут продолжаться на протяжении нескольких недель.

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Первая ротация украинских военных отправилась в Великобританию и в ближайшее время приступит к обучению. Об этом заявил Министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон анонсировал подготовку украинских вооруженных сил под руководством Великобритании. Британцы должны обучить до 10 тысяч украинских военных. Стали известны некоторые подробности этой программы, пишет УРА-Информ со ссылкой на сайт британского парламента.

“Учения будут проводить подразделения 11 бригады помощи Силам безопасности. Эти украинские военные пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке Великобритании. Это включает обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель”, – сказал Бен Уоллес.

В тоже время он добавил, что Великобритания стремится увеличить масштаб и частоту этих курсов.

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