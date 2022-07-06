Мэр еще одного украинского города призывает жителей эвакуироваться

Славянск ежедневно подвергается обстрелам оккупантов, и является одной из ключевых целью Российской Федерации. По словам городского главы Вадима Ляха, находиться там небезопасно, поскольку город может повторить судьбу Мариуполя или Лисичанска.
Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».
Лях утверждает, что за последние 10 дней Славянск превратился в прифронтовой город, который каждый день подвергается бомбардировке противником.
«События на фронте оставляют желать лучшего. Но могу сказать, что мы из Изюма, Святогорска, Довгенького и Лимана занимаем оборону», — сказал Лях.
Далее мэр города добавил, что на цели у Кремля следующие точки: Славянск, Краматорск и Бахмут. В настоящее время вооруженные силы находятся в оборонительном, но никто в точности не знает, когда оборону прорвут.
Потому Вадим Лях советует людям эвакуироваться из Славянска. По его словам, эвакуация проходит каждый день.
«Есть люди, которые начали выезжать. Сегодня их было 70, а завтра уже будет 200», – добавил мэр.
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