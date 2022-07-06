Общество

Мэр еще одного украинского города призывает жителей эвакуироваться

Славянск ежедневно подвергается обстрелам оккупантов, и является одной из ключевых целью Российской Федерации. По словам городского главы Вадима Ляха,  находиться там небезопасно, поскольку город может повторить судьбу Мариуполя или Лисичанска.

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Об этой информации сообщил «Трибун», передает «УРА-Информ».

Лях утверждает, что за последние 10 дней Славянск превратился в прифронтовой город, который каждый день подвергается бомбардировке противником.

«События на фронте оставляют желать лучшего. Но могу сказать, что мы из Изюма, Святогорска, Довгенького и Лимана занимаем оборону», — сказал Лях.

Далее мэр города добавил, что на цели у Кремля следующие точки: Славянск, Краматорск и Бахмут. В настоящее время вооруженные силы находятся в оборонительном, но никто в точности не знает, когда оборону прорвут.

Потому Вадим Лях советует людям эвакуироваться из Славянска. По его словам, эвакуация проходит каждый день.

«Есть люди, которые начали выезжать. Сегодня их было 70, а завтра уже будет 200», – добавил мэр.

Напомним, войска «Л/ДНР» выходят из Луганской области: Пушилин сказал, куда их пошлют.

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