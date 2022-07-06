Общество

Латвия возвращает обязательную военную службу: Россия не изменится

Ранее Латвия отказалась от нее.

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Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что в стране будет восстановлена ​​обязательная военная служба в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией и ее агрессией против Украины.

«Нынешняя оборонная система Латвии исчерпала свои возможности. В то же время у нас нет оснований полагать, что Россия изменит свое поведение», — сказал журналистам Пабрикс, пишет УРА-Информ.

Латвия отказалась от обязательной военной службы после вступления в НАТО. С 2007 года армия этой прибалтийской страны состоит из профессиональных солдат и добровольцев Национальной гвардии, периодически несущих службу в пехоте.

В настоящее время латвийские вооруженные силы насчитывают всего около 7,5 тысяч человек на действительной службе и членов Национальной гвардии при поддержке около 1,5 тысяч солдат НАТО.

По словам Пабрикса, в 2023 году будет вновь введена военная служба только для мужчин. Пабрикс также объявил о проекте строительства военной базы недалеко от города Екабпилс (юго-восток Латвии) недалеко от границы с Россией. Она будет, как он подчеркнул, ближе к этой границе, чем нынешняя база Адажи.

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