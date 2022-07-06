Арестович прокомментировал решение Генштаба запретить мужчинам покидать место жительства без одобрения военкомата

Он считает, что это не окончательное решение.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Генштаба запретить военнообязанным украинцам покидать место жительства без разрешения военкоматов.

На эту информацию он отреагировал следующей цитатой: “Война – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным”. Он считает, что это решение не окончательное и отметил, что на него уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, пишет УРА-Информ.

“Президент уже выступил и подвёл черту под этим делом… Завтра докладывают министр обороны, начальник Генштаба и главком по поводу этой инициативы (…) Всё будет переиграно в разумные рамки. Украина – свободная страна, здесь нельзя людям навязывать, нужно разговаривать”, – сказал Арестович.

По его словам, не может быть, чтобы “приёмы и способы постановки на воинский учёт, разрушали экономику и социальные связи”.

Ранее Арестович заявлял, что на фронте произошло очень важное изменение.