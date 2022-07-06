Общество

Арестович прокомментировал решение Генштаба запретить мужчинам покидать место жительства без одобрения военкомата

Он считает, что это не окончательное решение.

Время чтения: 36 Секунд

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал решение Генштаба запретить военнообязанным украинцам покидать место жительства без разрешения военкоматов.

На эту информацию он отреагировал следующей цитатой: “Война – слишком серьёзное дело, чтобы доверять её военным”. Он считает, что это решение не окончательное и отметил, что на него уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, пишет УРА-Информ.

“Президент уже выступил и подвёл черту под этим делом… Завтра докладывают министр обороны, начальник Генштаба и главком по поводу этой инициативы (…) Всё будет переиграно в разумные рамки. Украина – свободная страна, здесь нельзя людям навязывать, нужно разговаривать”, – сказал Арестович.

По его словам, не может быть, чтобы “приёмы и способы постановки на воинский учёт, разрушали экономику и социальные связи”.

Ранее Арестович заявлял, что на фронте произошло очень важное изменение.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Власти Украины приняли окончательное решение по пляжному сезону в Одессе: подробности

Пляжи Одесской области недоступны для жителей из-за потенциальной угрозы для туристов. Власти приняли подобное решение, чтобы обезопасить граждан Украины от возможных обстрелов со стороны оккупантов РФ.

Мэр еще одного украинского города призывает жителей эвакуироваться

Славянск ежедневно подвергается обстрелам оккупантов, и является одной из ключевых целью Российской Федерации. По словам городского главы Вадима Ляха,  находиться там небезопасно, поскольку город может повторить судьбу Мариуполя или Лисичанска.

В Тернопольской области готовятся к возможному нападению со стороны Беларуси

Похоже, что укрепляться решили в каждом регионе.

Повестки на улицах: скоро ситуация может измениться

В ближайшее время такую практику могут исключить.

ПриватБанк может начать блокировать карты украинцев: СМИ рассказали, кого это касается

Один из ключевых банков страны решил ввести довольно важное правило, которое может пресечь преступные схемы и возможные связи граждан с Российской Федерацией. Отныне ПриватБанк будет блокировать те карты, лимит которых значительно превышает среднемесячный доход граждан.

Россияне бояться: военные РФ после удара по аэродрому Мелитополя закрыли город на выезд

Военные РФ пытаются хоть что-то спасти, какие-то уцелевшие машины , а над городом кружит российская авиация, вертолеты