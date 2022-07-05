Зеленский рассказал, когда Россия прекратит войну в Украине

Если все страны мира введут одновременно против России санкции, то Кремль будет вынужден прекратить войну против Украины

Время чтения: 25 Секунд

Если все страны в мире введут одновременно против РФ санкции, то Кремль не сможет продолжать войну против Украины. Об этом заявил шестой президент Украины Владимир Зеленский, передает УРА-Информ.

“Если все санкции, которые вводят отдельно Британия, США, Канада, Австралия, весь мир. Если все эти санкции будут введены без исключений. Я уверен, будет не просто миру, но будет очень сложно России и она прекратит эту войну”, – отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что ПВО российской армии не способна перехватить ни одну из ракет ВСУ.