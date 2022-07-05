Общество

В РФ озвучили имена главных людей из ближайшего окружения Путина

Есть отдельные руководители силовых структур РФ, которые хотя и не входят в ближайший круг Путина, но способны влиять на разные решения

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Российский оппозиционер Дмитрий Гудков рассказал, кто входит в ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гудкова.

“Ковальчук, это очень близкий человек к Путину, он контролирует активы главы Кремля. Очевидно, что он является одним из идеологов вообще того, что происходит внутри страны. Еще один человек – это, наверное, Патрушев, который сегодня контролирует все российские спецслужбы и органы. Он поддерживает все, что делает Путин. Шойгу меньше, но он тоже является или был одним из самых близких людей к Путину. Но из-за того, что все пошло не по плану, он, наверное, находится в каком-то опале”, – сообщил Гудков.

Ранее сообщалось, что украинские военные должны бить по аэродромам, которые используют самолеты РФ. Это позволит противодействовать ракетным ударам со стороны оккупационной армии.

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