Стало известно, на каком расстоянии от Славянска находятся российские войска

Армия РФ на разных направлениях стоит в нескольких километрах от Славянска

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Славянск, что в Донецкой области, стал прифронтовым городом. Войска РФ находятся на расстоянии 7-10 километров от населенного пункта. Об этом заявил мэр города Вадим Лях, передает УРА-Информ.

“Город уже стал прифронтовым. Сейчас важно эвакуировать как можно больше людей, вчерашнее событие стало маркером и люди активнее стали выезжать из города”, – отметил чиновник.

Лях также подчеркнул, что российские оккупанты на разных направлениях стоят в нескольких километрах от самого Славянска.

“Если брать в направлении Лимана к Райгородку – это 7-10, если брать в направлении Изюма, Долины – это 30. Если направление Святогорска – это до 20. Артиллерия уже бьет по городу, такая возможность у врага есть”, – сообщил мэр.

Ранее сообщалось, что украинские военные должны бить по аэродромам, которые используют самолеты РФ. Это позволит противодействовать ракетным ударам со стороны оккупационной армии.