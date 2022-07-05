Шмыгаль призывает украинцев переходить на электрокары: премьер сказал, для чего это делать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, как и ряд экспертов всерьез обеспокоены из-за ситуацией с топливом в Украинском государстве. Потому глава Кабмина решил обратиться к гражданам страны насчет альтернативного вида транспорта.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Мы начали стимул. Просим украинцев перейти на электрический транспорт. В нем есть ряд преимуществ: улучшение экологии, и наличие большого количества электроэнергоресурсов», – заявил Шмыгаль.

Кроме того, он добавил, что Украина временем ранее сталкивалась с кризисом топливного формата. Это случилось после того, как оккупационные войска РФ принялись уничтожать хранилища наряду с нефтеперерабатывающими предприятиями.

«По этой причине электроавтомобили являются приоритетом. В политической плоскости мы тоже даем подобный сигнал. Нами формируется возможности. Электромашины могут завозить в Украину без каких-либо платежей, ограничений или налогов. Зарегистрировать транспортное средство можно через «Дію», – закончил Шмыгаль.

Напомним, спецслужбы РФ начали кампанию по подкупу политических элит Украины: источник раскрыл детали.