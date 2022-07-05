Общество

“Прилеты станут чаще и еще интенсивнее”: в Донецке предупредили оккупантов

Украинские ракеты прилетает по точным координатам и в ближайшем будущем ситуация не изменится – прилетать будет снова и снова

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ПВО российской армии не способна перехватить ни одну из ракет ВСУ. Об этом в своем Телеграмм-канале пишет блогер “Фашик Донецкий”, передает УРА-Информ.

“Видели взрывы на складе БК в Снежном? Открою секрет – это попали по маленькому складу. Есть склад с БК, который еще больше.  И будет только хуже – прилеты станут чаще и еще интенсивнее. И мы быстрее спутника, который пока отфоткает и пока информация спустится аж до арты, то мы уже забудем и дадим ещё 10 точек, которые нужно сжечь (желательно сегодня) “, – отмечает блогер.

Также блогер сообщает, что жители оккупированных территорий Донбасса, знают все о передвижении оккупантов, и оперативно передают данные ВСУ.

” Поэтому прятаться бесполезно. Знаем мы также про роту рэб на стадионе металлург в Донецке – её видно с трамвая тройки. Знаем про то, где вы перепрятали технику в Ясиноватой и сколько танков стоят в ДАПе. Также хочу передать привет НВФ в Дебальцево и особенно в Амвросиевку  – вы скоро умрёте и этого нельзя изменить. Ибо просто прилетит. С неба. Ибо просто не успеешь спрятаться и сдохнешь. Как перспективы?)”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что российский оппозиционер Дмитрий Гудков рассказал, кто входит в ближайшее окружение главы Кремля Владимира Путина. 

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