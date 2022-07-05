Общество

Предотвращения ракетных ударов: Генерал США рассказал, куда нужно бить ВСУ

Генерал США порекомендовал ВСУ искать возможности нарушить логистику доставок ракет к местам их пусков

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Украинские военные должны бить по аэродромам, которые используют самолеты РФ. Это позволит противодействовать ракетным ударам со стороны оккупационной армии. Об этом заявил генерал-лейтенант, бывший командующий Сухопутных сил США в Европе Бен Ходжес, передает УРА-Информ.

“Когда мы говорим о ракетах и крылатых ракетах, запускаемых с территории России и Беларуси, то чтобы противодействовать им, необходимо атаковать аэродромы с которых взлетают такие самолеты (запускающие крылатые ракеты – ред.)”, – отметил Ходжес.

Ранее сообщалось, что главу Кремля Владимира Путина в лучшие годы сокурсники называли “молью”. Спустя годы, получив власть, Путин стал мстить тем, кто привлекательнее него.

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