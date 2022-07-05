Пока не все так однозначно – источник о ситуации с разрешениями на выезд из области

На данный момент похоже, что не все так однозначно.

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Одной из главных новостей в последнее время стала информация о том, что в Украине могут усилить ограничения для военнообязанных. Речь идет о том, что для того, чтобы покинуть область или даже район нужно будет получить разрешение от военкомата.

Так замглавы комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко опубликовал письмо главкома Валерия Залужного к местным администрациям. В документе говорится, что выезд за пределы места жительства допускается только с разрешения военкома. Залужный в письме уточняет, что этот порядок должен действовать также в части пересечения государственной границы. То есть такие разрешения будут выдаваться и для выезда за рубеж, пишет УРА-Информ.

В Генеральном штабе рассказали. О том, что это еще не окончательное решение, пишет Вертикаль.

“Наши люди в Генштабе говорят, что не все так трагично с этим письмом Залужного по разрешению военкоматов на выезд. Просят не мочить их, а подождать официальной информации. Ждем, но вояки и коммуникация – это, конечно, треш”, – отмечает источник.