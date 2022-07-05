Общество

Гиркин снова жалуются: ВСУ выносят все

Похоже, что ситуация действительно печальная для оккупантов.

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В последнее время ВСУ начали выносить большое количество складов оккупантов на оккупированных территориях. Эту информацию даже подтверждает бывший командир подразделений НВФ “ДНР” Игорь Гиркин.

На своей странице в одной из социальных сетей жалуется на то, что ВСУ целенаправленно уничтожают склады с оружием РФ. При этом ответить на такие действия ВСУ российская армия просто не может, пишет УРА-Информ.

“Вчера артиллерия ВСУ безнаказанно (накануне 5 складов артиллерийских боеприпасов ВС РФ и НМ ЛДНР за одни сутки “тю-тю”, поэтому “Второй армии Мира” боеприпасы приходится теперь экономить, сберегая на возможное отражение атак ВСУ) “выносила” жилую и хозяйственную застройку Донецка, Горловки, Макеевки и т.д. На Донецк упало более 350 крупнокалиберных снарядов и ракет. Частично разрушены железнодорожный вокзал, несколько промышленных предприятий”, – написал Гиркин.

Он также подтвердил, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Стаханове. Он считает, что Россия не отвечает, так как ждет мирных переговоров, а Украина за это время вооружается.

Ранее мы сообщали, что около Крымского моста начали выстраивать серьезную оборону.

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