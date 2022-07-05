Что будет с пенсиями на оккупированных территориях: в Минсоцполитики рассказали, что делать

Есть варианты, как получить важные выплаты.

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На временно оккупированных территориях и там, где идут активные боевые действия, украинцы не сумели получить июньские пенсии и соцвыплаты. В тоже время в правительствен разработали несколько вариантов решения этой проблемы

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире Национального телемарафона рассказала, что в тех районах, где “Укрпочта” не имеет возможности вручить пенсию получателю, получателям открывают счет в Ощадбанке, на котором будут храниться все начисляемые средства. При этом деньги можно снять в любом отделении, нужно предоставить только свои документы, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что что “Укрпочта” возобновит работу отделений, как только на оккупированные территории вернется законная власть и выплатит всю задолженность по пенсиям и социальным пособиям за весь период оккупации.

Пенсионеры могут получить пенсию на подконтрольной территории Украины.

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