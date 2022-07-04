Общество

Ярош анонсировал военную спецоперацию по свержению режима Лукашенко

Беларусь в результате спецоперации будет очищена от российских сил

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Украина в перспективе должна провести в Беларуси военную спецоперацию по свержению режима Александра Лукашенко . Об этом заявил Советник Главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош, передает УРА-Информ.

“В ближайшей перспективе Украина обязана провести специальную военную операцию по освобождению братской Беларуси от нацистского режима… Этот усатый политический таракан, захвативший власть в соседней стране, должен быть ликвидирован”, – считает Ярош.

Глава УДА уточнил, что Беларусь в результате спецоперации будет очищена от российских сил.

“Беларусь будет лишена ерефовской оккупации и по своей воле должна избрать будущий Черноморско-Балтийский Союз свободных народов… Украина с помощью союзников должна помочь белорусским патриотам создать новое белорусское войско… Слава белорусским воинам, воюющим за Нашу и Их Свободу! Живе Беларусь!”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности ОРЛО так называемая “народная милиция ЛНР”, а также все вооруженные силы РФ якобы должны отодвинуть украинскую армию на расстояние в пределах 300 км от границ. 

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