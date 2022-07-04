Общество

ВСУ отошли из Лисичанска: что теперь будет на фронте

Украинские военные сделали правильный шаг.

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Вчера, третьего июля, украинские военные официально покинули Лисичанск. Эту информацию подтвердили в генеральном штабе ВСУ.

После прорыва оккупантов в районе Тошковки удерживать Лисичанск стало слишком рискованно. У россиян было в несколько раз преимущество в артиллерии и военных. Остаться там грозило утратой группировки, которая нужна на Донецком направлении. Сейчас ВСУ сконцентрированы на обороне Бахмута. Возможности противника ограничены и контроль над Донецкой областью он не сможет установить, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вертикаль.

“Славянско-Краматорская агломерация находится в лучших позициях, и бои в этом месяце локализуются в районе Бахмута, Авдеевки, и к северо-западу от Славянска”, – пишет источник.

Источник отмечает, что за счет длительной обороны, оккупанты не смогли перебросить силы на другие направления, ведь на Донбассе сконцентрировано практически все, что есть. За счет этого у ВСУ нас есть успехи на Херсонском направлении и в районе Запорожской области.

Ранее мы сообщали, что РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины.

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