Общество

ВСУ очень близко к Херсону: новые данные из фронта

Однако бои за город будут очень тяжелыми.

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Украинские военные приблизились к Херсону и имеют успехи на этом направлении. О этом рассказал неназванный сотрудник украинской военной разведки.

Как отмечает авторитетное издание The Economist передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела, то есть примерно в километре от первых пригородов Херсона. В тоже время по данным украинской разведки  следующие две недели будут еще интереснее на этом направлении, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что ситуацию может изменить поставка большего количества западных ракетных систем, а пока на южное направление направили лишь некоторое количество американских гаубиц М777. 

Российские военные постоянно совершенствуют свои укрепления, насыщая линию обороны долговременными огневыми точками из бетона. Минусом на этом направлении является то, что здесь  открытый ландшафт, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. Также на этом направлении у ВСУ нет трехкратного преимущества в составе, необходимого для успешного наступления.

Ранее мы сообщали, что РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины.

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