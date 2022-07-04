“Вооруженные силы Украины близко”: власти Херсонщины успокоили местное население

Проведение оккупантами и коллаборантами “референдума” “будет юридически ничтожным”

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Оккупанты планируют привлекать жителей Херсонщины для создания “картинки” по ТВ для подготовки к так называемому “референдуму”. Об этом заявил заместитель главы областной военной администрации Юрий Соболевский, передает УРА-Информ.

“Вооруженные силы Украины близки, а Херсонская область была, есть и всегда будет Украиной”, – отметил Соболевский.

Проведение оккупантами и коллаборантами, как отметил он, “референдума” “будет юридически ничтожным”.

“Непризнание таких возможных действий в соответствующих обращениях выразили Херсонский областной совет, районные советы, громады Херсонщины. Но самое главное – это позиция наших жителей, выходивших на многотысячные митинги протеста”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные отошли из Лисичанска Луганской области, отступив на подготовленные ранее оборонительные позиции. Следующими целями армии РФ станут города Донецкой области.