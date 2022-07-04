Общество

Во Львове повестки начали выдавать около церквей: источник сообщил о возмутительном случае

В последнее время украинские военкоматы продолжают удивлять общественность своими действиями. На сей раз людям начали вручать повестки около религиозных учреждений в самом Львове.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Во Львове прямо перед церквями вручают повестки в военкомат. Как сообщил депутат Николай Княжицкий, начали звонить разозлившиеся священники. Рассказывают о том, что прям пред церковью выдают повестки в военкоматы. Священники считают, что это попросту недопустимо, поскольку в храм Божий приходят люди за защитой и поддержкой», – сказано в сообщении.

К сожалению, до сих пор неясно, чья инициатива была раздавать повестки около столь важных для любого города учреждений. Кроме священников, безусловно, разозлились и обычные люди, которые в очередной раз напомнили, что ВСУ – это не армия России, и специально отлавливать призывников нельзя.

Напомним, Порошенко жестко оскорбил Путина: стало известно, кем назвал экс-президент Украины главу Кремля.

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