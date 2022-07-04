Посольство Украины в Польше сообщает, что 30 июня 2022 года Президент Анджей Дуда подписал поправки в закон «О помощи гражданам Украины во время вооруженных конфликтов в Украине» и ряд других законов.

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Об этой информации сообщило посольство на своей страничке в «Фейсбуке», передает «УРА-Информ».

Основные изменения регулируют условия предоставления временной защиты на территории страны, приезда, пребывания, работы и быта украинцев. В частности, изменения в разделе, непосредственно касающемся положения беженцев в Украине, предусматривают:

Новые правила УКР регистра PESEL (универсальная электронная система учета населения PESEL).

Раньше этот статус, дающий право на временную защиту в Польше, автоматически терялся, если человек покидал страну более чем на 30 дней. Однако если по новым правилам этот статус автоматически утрачивается после выезда военного мигранта более чем на 30 дней, его могут вернуть в Шенгенской зоне. Статус UKR также может быть продлен, если человек возвращается в Польшу после поездки в Украину продолжительностью более 30 дней. Причина возврата должна быть обоснована – в квартире активная неприязнь.

Изменено положение о необходимости приехать в Польшу непосредственно с территории Украины для получения условий временной защиты в этой стране. С 1 июля 2022 года Польша может въезжать и через внутренние границы ЕС — те, кто приехал в Польшу из ЕС, также могут защищать права военных беженцев.

3. Изменен стандарт, согласно которому хозяева, получившие ссылку, получали финансовую поддержку в размере 40 гульденов на проживание и питание. Введено правило, согласно которому заявление на получение денежного вклада должно быть подано в течение одного месяца с последнего дня периода, за который было подано заявление. Заявки, полученные после указанного срока, рассматриваться не будут.

4. Изменения также несут ряд комплексных решений, направленных на создание более гибких условий для украинского рынка труда, увеличение количества участников курсов польского языка, создание новых детских центров для украинских детей и увеличение мест в детских садах.

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