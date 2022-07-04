Общество

В ОРЛО шокированы новыми планами “власти ЛДНР”: что на этот раз

Ресурсы ОРЛО с возмущением отмечают, что держать на фронте “мобилизованных” будут еще долго

Время чтения: 50 Секунд

Подконтрольные оккупированным территориям ресурсы со ссылкой на источник в “кругах народной милиции ЛНР” сообщают, что после захвата Луганской области членам НВФ и рашистами ставят следующую задачу — Донецкая область, “а дальше посмотрим». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на паблики “ЛДНР”.

«К сожалению, есть силы и средства, которые могут поражать территорию ЛНР на территории ДНР. Поэтому я считаю, по моему глубокому убеждению, что сейчас мы должны стать в строй вместе с Народной милицией ДНР и ВС РФ и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности – в пределах 300 км от границ ЛНР”, – цитирует паблик слова боевиков.

Держать на фронте “мобилизованных” будут еще долго.

“Заглядывать наперед конечно не охота, но если считать, что за 4,5 месяца наконец-то удалось взять под контроль Луганскую область, то Днепр, Запорожье, Харьков и Полтава это, наверное, годы и тысячи жертв наших мужчин”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина в перспективе должна провести в Беларуси военную спецоперацию по свержению режима Александра Лукашенко .

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У Зеленского озвучили условия для мирных переговоров с РФ

Кремлю известны условия Украины

Во Львове повестки начали выдавать около церквей: источник сообщил о возмутительном случае

В последнее время украинские военкоматы продолжают удивлять общественность своими действиями. На сей раз людям начали вручать повестки около религиозных учреждений в самом Львове.

Неужели наступление на Донецк готовят – оккупанты в шоке от действий ВСУ

Очередные успешные удары по складам противника.

Российская армия не сможет оккупировать весь Донбасс –  эксперт

Джеффри Эдмондс высказался о ситуации на Донбассе.

ВСУ очень близко к Херсону: новые данные из фронта

Однако бои за город будут очень тяжелыми.

Ярош анонсировал военную спецоперацию по свержению режима Лукашенко

Беларусь в результате спецоперации будет очищена от российских сил