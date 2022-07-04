В ОРЛО шокированы новыми планами “власти ЛДНР”: что на этот раз

Ресурсы ОРЛО с возмущением отмечают, что держать на фронте “мобилизованных” будут еще долго

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Подконтрольные оккупированным территориям ресурсы со ссылкой на источник в “кругах народной милиции ЛНР” сообщают, что после захвата Луганской области членам НВФ и рашистами ставят следующую задачу — Донецкая область, “а дальше посмотрим». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на паблики “ЛДНР”.

«К сожалению, есть силы и средства, которые могут поражать территорию ЛНР на территории ДНР. Поэтому я считаю, по моему глубокому убеждению, что сейчас мы должны стать в строй вместе с Народной милицией ДНР и ВС РФ и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности – в пределах 300 км от границ ЛНР”, – цитирует паблик слова боевиков.

Держать на фронте “мобилизованных” будут еще долго.

“Заглядывать наперед конечно не охота, но если считать, что за 4,5 месяца наконец-то удалось взять под контроль Луганскую область, то Днепр, Запорожье, Харьков и Полтава это, наверное, годы и тысячи жертв наших мужчин”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина в перспективе должна провести в Беларуси военную спецоперацию по свержению режима Александра Лукашенко .