В Донецке громко: россияне возобновили провокации

Город весь день подвергается мощным обстрелам

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Жители оккупированного боевиками Донецка в социальных сетях сообщают о прилетах снарядов на продуктовый рынок в районе ж/д вокзала Донецка. Об этом пишет УРА-Информ.

Город, как сообщают сами дончане, весь день подвергается мощным обстрелам. Под огонь попадают Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города.

“В соцсетях сообщают о прилете в Киевском районе Донецка на ул. Лузина, 4”, – отмечает местный житель.

“Прямое попадание в дом. Как сообщают, 5-ый этаж обрушился на 4-ый”, – добавил комментатор.

“Сообщают о прилете в районе Автоколонны в Куйбышевском районе Донецка”, – пишет житель ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ завершают подготовку к активным действиям на одном или нескольких направлениях оккупированной части украинского Донбасса, в то время, как наступательный потенциал РФ практически исчерпан.