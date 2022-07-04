В британской разведке назвали следующую цель РФ

Лисичанск был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины
Украинские военные отошли из Лисичанска Луганской области, отступив на подготовленные ранее оборонительные позиции. Следующими целями армии РФ станут города Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, передает УРА-Информ.
“Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели”, – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что граждане Украины увидят первые победы Украины в войне против России уже в августе.
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