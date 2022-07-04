Общество

В британской разведке назвали следующую цель РФ

Лисичанск был последним оставшимся крупным населенным пунктом Луганской области, находящимся под контролем Украины

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Украинские военные отошли из Лисичанска Луганской области, отступив на подготовленные ранее оборонительные позиции. Следующими целями армии РФ станут города Донецкой области. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter, передает УРА-Информ.

“Теперь внимание России почти наверняка переключится на захват Донецкой области, большая часть которой остается под контролем украинских сил. Борьба за Донбасс была упорной и изматывающей, и вряд ли это изменится в ближайшие недели”, – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что граждане Украины увидят первые победы Украины в войне против России уже в августе. 

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