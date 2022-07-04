Украинские военные нанесли очередные удар по Мелитополю: оккупанты в ужасе

Иван Федоров рассказал о том, что происходит в городе.

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Украинские военные и партизаны продолжают успешные действия по Мелитополю, который на данный момент оккупирован российскими военными. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

В эфире информационного телемарафона он рассказала о том, что предыдущие два дня превратились в настоящий ад для оккупантов. Он детально рассказал об успешных действиях ВСУ. Он отметил, что была уничтоженна военная база на Мелитопольском аэродроме и взорванн железнодорожный мост возле села Любимовка, пишет УРА-Информ.

“Мелитопольского аэродрома как военной базы рашистов больше не существует. С трех утра после первых утренних обстрелов они начали эвакуировать весь личный состав отсюда. После чего в шесть утра – после второго массированного обстрела – они начали эвакуировать всю технику, которая уцелела. Это делали сегодня до девяти-десяти утра. После этого не было ни одного человека на воинской части нашей транспортной авиации, которая была захвачена рашистами. Мы надеемся, что они уже никогда туда больше не вернутся”, – сказал Федоров.

Ранее мы сообщали, что РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины.