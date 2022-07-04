Общество

У Кадырова серьезные проблемы с силовиами РФ: что известно

Именно российские силовики всегда пытались сделать все, чтобы снизить влияние Кадырова в России

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Окружение главы Кремля Владимира Путина последние несколько лет конкурирует между собой. Об этом в интервью 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков, передает УРА-Информ.

Глава Кремля считает, что Кадыров – это решение проблем и безопасности на Кавказе.

“Именно поэтому Кадыров ведет себя так нагло. Даже говорят, что Чечня – это своеобразное государство в государстве, где действуют российские законы. Когда произошло убийство Бориса Немцова, следы привели к кадыровцам. Совершенно очевидно, что именно они и стоят за убийством Немцова. И в тот момент Кадыров со своим близким окружением скрылся в Дубае и просто выжидал, что решит Пути. Это могло бы привести к отставке Кадырова или его близкому окружению. Но в какой-то момент Путин вмешался и остановил это. Поэтому спецслужбы ненавидят Кадырова, они считают, что это их унижает”, – рассказал Гудков.

Российские силовики, как считает оппозиционер, все еще обижены на Путина за то, что он их сдал в тот момент и занял сторону Кадырова.

“Поэтому между ними давно идет конкуренция. Ведь Кадыров не только внутри Чечни является таким “маленьким царьком”, он еще пытается влиять и на другие регионы. Он и его люди ведут бизнес по всей территории России, там множество конфликтов с силовиками”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что жители оккупированного боевиками Донецка в социальных сетях сообщают о прилетах снарядов на продуктовый рынок в районе ж/д вокзала Донецка.

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