Смена власти в РФ: в ГУР рассказали о вариантах

Российская политическая и экономическая элита достаточно сильно пострадала от санкций, однако, будет ждать “подходящего момента”, не создавая самостоятельно протестные настроения

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В Кремле смена власти возможна по одному из двух сценариев – “депутинизации” или развала непосредственно самой России. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УРА-Информ.

“Возможны только два варианта, чем все это закончится. Первое, это преемник Путина останавливает основные действия не только в Украине, а во многих уголках мира. И говорит: “Снимайте, пожалуйста, с России все наложенные санкции, выстраиваем новые отношения. Россия здесь ни при чем, исключительно был человек, который руководил ранее государством, и это его личные проблемы, он маньяк. Ну и во всем обвиняют его. Другой вариант – это просто развал России на несколько частей, на три и более”, – отметил глава ГУР.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют привлекать жителей Херсонщины для создания “картинки” по ТВ для подготовки к так называемому “референдуму”.