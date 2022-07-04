Смена власти в РФ: в ГУР рассказали о вариантах

Ракетная угроза со стороны России до сих пор существует

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Для обстрела украинских городов оккупанты используют старые советские ракеты Х-22, которые изначально были предназначены для нанесения ядерных ударов. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью “РБК-Украина”, передает УРА-Информ.

“Это не просто старые советские ракеты Х-22, это ракеты, которые были предназначены для нанесения ядерных ударов. Поэтому у них показатель точности плюс-минус километр – это вообще было нормально. Они предназначены для нанесения ядерных ударов, а россияне стреляют обычной боеголовкой”, – отметил Буданов.

Ранее сообщалось, что в Кремле смена власти возможна по одному из двух сценариев – “депутинизации” или развала непосредственно самой России.