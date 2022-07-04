Общество

Сколько Украина тратит ежемесячно на содержание ВСУ: Шмыгаль дал ответ

Весь бюджет Украины на месяц равен приблизительно 250 миллиардам гривен, из них до 100 миллиардов поступают от налогов и таможни

Время чтения: 28 Секунд

Украина тратит на содержание вооруженных сил каждій месяц 130 миллиардов грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

“Если у нас раньше содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц”, – отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что окончанием полномасштабной войны Украины с оккупационной россией должен стать выход ВСУ на границы 1991 года.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

У Зеленского озвучили условия для мирных переговоров с РФ

Кремлю известны условия Украины

Во Львове повестки начали выдавать около церквей: источник сообщил о возмутительном случае

В последнее время украинские военкоматы продолжают удивлять общественность своими действиями. На сей раз людям начали вручать повестки около религиозных учреждений в самом Львове.

Неужели наступление на Донецк готовят – оккупанты в шоке от действий ВСУ

Очередные успешные удары по складам противника.

В ОРЛО шокированы новыми планами “власти ЛДНР”: что на этот раз

Ресурсы ОРЛО с возмущением отмечают, что держать на фронте “мобилизованных” будут еще долго

Российская армия не сможет оккупировать весь Донбасс –  эксперт

Джеффри Эдмондс высказался о ситуации на Донбассе.

ВСУ очень близко к Херсону: новые данные из фронта

Однако бои за город будут очень тяжелыми.