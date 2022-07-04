Сколько Украина тратит ежемесячно на содержание ВСУ: Шмыгаль дал ответ

Весь бюджет Украины на месяц равен приблизительно 250 миллиардам гривен, из них до 100 миллиардов поступают от налогов и таможни

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Украина тратит на содержание вооруженных сил каждій месяц 130 миллиардов грн. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УРА-Информ.

“Если у нас раньше содержание армии было около 156 миллиардов гривен, это был бюджет Вооруженных Сил Украины и украинской армии на год, то сегодня около 130 миллиардов — это ежемесячная сумма. Конечно, у нас сильно выросли социальные выплаты, расходы на разминирование, расходы на срочное восстановление, затраты на внутренне перемещенных лиц”, – отметил глава правительства.

Ранее сообщалось, что окончанием полномасштабной войны Украины с оккупационной россией должен стать выход ВСУ на границы 1991 года.