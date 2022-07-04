Общество

Шмыгаль сказал, будут ли менять тарифы на коммуналку этой зимой: лаконичный ответ премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль понимает обеспокоенность людей касательно того, что платежка этой зимой может сильно вырасти, что, в свою очередь, ударит по многим семьям. Потому Кабинет министров принял рациональное решение на 2022 год.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

В самом начале Шмыгаль сообщил, что Правительство не намерено изменять тарифы до тех пор, пока не наступит уже следующий отопительный сезон, то есть 2023 год.

«Никаких изменений не предвидится. Нами было это задекларировано. Мы намерены соблюдать это, ведь тема важная. Люди должны чувствовать уверенность, что эта зима пройдет спокойно», – процитировали Шмыгаля.

Однако в Украине все еще наблюдаются проблемы с безработицей, а предпочтения по трудоустройству отдают беженцам с захваченных РФ территориям.  Кабмин уже в данный момент тоже занимается данной проблемой, однако окончательных сроков по ее решению, к сожалению, анонсировано не было.

Напомним, президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского: Береза сообщил, что случилось.

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