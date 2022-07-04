Джеффри Эдмондс высказался о ситуации на Донбассе.

Время чтения: 1 Мин. , 10 Секунд

Россия не сможет оккупировать весь Донбасс или добиться дальнейшего стратегического прогресса в нынешней войне. Об этом заявил Джеффри Эдмондс, бывший директор Совета национальной безопасности по России в Белом доме и эксперт аналитического центра CNA.

По его словам, возможности россиян ограничены, в том числе, существуют проблемы с набором солдат. Спустя более двух месяцев после того, как российское вторжение переместилось почти исключительно на восток Украины, Россия — после серии медленных и дорогостоящих, но систематических успехов — контролирует почти всю Луганскую область и более половины Донецкой области, пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

«Одной из главных проблем русских является просто нехватка людей. У Москвы большие проблемы с вербовкой дополнительных солдат, чтобы компенсировать понесенные потери. В результате у нее не хватает человеческих ресурсов для проведения значительных маневров, которые может совершить значительный прорыв», — говорит Эдмондс. По его мнению, на это во многом повлияло поражение России на первом этапе вторжения и отсутствие политической и оперативной подготовки к войне, что выразилось в низком моральном духе русских солдат.

По мнению эксперта, Москве будет сложно решить проблему нехватки солдат без более широкой мобилизации. Однако он указывает, что такой шаг был бы политически рискованным, потребовал бы много ресурсов и многомесячных усилий.

Как он добавляет, украинские силы также борются с истощением и значительными потерями, хотя им выгодна текущая мобилизация, благодаря которой на фронт поступает все больше солдат и техники — благодаря поставкам из-за рубежа.

Ранее мы сообщали, что РФ подготовила новый план референдумов в областях Украины.