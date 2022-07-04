“Ни одна задача не выполнена”: Гиркин в панике от бездарности армии РФ

ВСУ на Донбассе не разгромлены и не отброшены

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Подразделения ВСУ завершают подготовку к активным действиям на одном или нескольких направлениях оккупированной части украинского Донбасса, в то время, как наступательный потенциал РФ практически исчерпан. Об этом заявил в своем Телеграмм-канале бывший командир подразделений НВФ “ДНР” Игорь Гиркин, передает УРА_Информ.

“Позволить себе “закрепиться на позициях”, отдав инициативу полностью в руки противника – военно-политическое и военное руководство РФ не сможет, так как затягивание боевых действий в данных условиях ведет лишь к увеличению сил противника при ослаблении своих сил. Поэтому ожидаю ввода в бой подготовленных резервов в новой наступательной операции в рамках “Сражения за инициативу” сразу после некоторой оперативной паузы”, – сказано в сообщении Гиркина.

Так называемый “второй этап спецоперации” в Украине, по мнению Гиркина, завершился без полного достижения проставленных целей.

“Операция продемонстрировала ,что “армия мирного времени” РФ, значительно подкрепленная ВС ЛДНР и “суррогатами” разнообразных ЧВК – решить задачу полного разгрома ВСУ и победоносного завершения т.н. “СВО” уже не способна.

Промедление с мобилизационными мероприятиями в самой РФ может уже в ближайшие месяцы вызвать кризис на отдельных участках “украинского фронта”, а дальнейшее игнорирование вышеуказанной неспособности – негативно повлиять на обстановку в стратегическом объеме”, – добавил он.

Ранее сообщалось, что армия РФ смогла захватить Лисичанск лишь благодаря десятикратному преимуществу.