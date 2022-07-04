Неужели наступление на Донецк готовят – оккупанты в шоке от действий ВСУ

Очередные успешные удары по складам противника.

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Эта ночь, четвертого июля, в оккупированных городах Донецкой области была неспокойно. Там прогремели взрывы сразу в трех городах – в Снежном, Торезе и Харцызске.

Как мы сообщали ранее, украинские военные нанесли точные удары по военным складам оккупантов. Оккупанты были в шоке от таких действий украинцев, также местные жители не ожидали таких обстрелов, пишет УРА-Информ.

В местных пабликах под видео с моментами взрыва оккупанты и местные жители делились своими впечатлениями от увиденного.

Члены НВФ уже отреагировали на произошедшее. Многие из них испуганы и переживают, что им будет нечем воевать.

“Ну да… Это же “гениально”, складывать все снаряды в одном месте, что бы потом нахрен пол города сносило…” – пишет один из местных жителей.

“Укры воюют по настоящему. что тут еще сказать”, – добавляет участник дисскусии.

Некоторые даже предполагают, что ВСУ готовятся к наступлению на Донецк.

“Неужели наступление на Донецк готовят” – спрашивает местный житель.