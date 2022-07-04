Общество

“ЛДНР” хотят оккупировать еще 300 км территории

“Народная милиция ЛНР” и вооруженные силы РФ якобы должны отодвинуть ВСУ на расстояние в пределах 300 км от границ

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В целях безопасности ОРЛО так называемая “народная милиция ЛНР”, а также все вооруженные силы РФ якобы должны отодвинуть украинскую армию на расстояние в пределах 300 км от границ. Об этом заявил член НВФ “ЛНР” Андрей Марочко, передает УРА-Информ.

“К сожалению, есть силы и средства, которые могут поражать территорию ЛНР… По моему глубокому убеждению, что сейчас мы должны стать в строй вместе с народной милицией ДНР и ВС РФ и отодвинуть врага на то расстояние, которое позволяло бы говорить, что мы полностью в безопасности – в пределах 300 км от границ”, – отметил представитель ОРЛО.

Ранее сообщалось, что Украина тратит на содержание вооруженных сил каждый месяц 130 миллиардов грн.

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