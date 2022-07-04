Общество

Глава ГУР назвал сроки завершения войны в Украине

Первые видимые результаты перелома в войне произойдут уже в августе этого года

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Окончанием полномасштабной войны Украины с оккупационной россией должен стать выход ВСУ на границы 1991 года. Об этом в интервью РБК-Украина заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает УРА-Информ.

“В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю”.

Помимо этого Буданов добавил, что будет считать концом войны именно “выход на границы по состоянию на 1991 год”.

Также он считает, что война закончится в следующем году.

Ранее сообщалось, что на территории стран Евросоюза прекрасно понимают, в каком положении оказалось Украинское государство. По этой причине ключевые политики ЕС намерены вложить в послевоенную Украину очень большую сумму на восстановление городов и экономики.

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