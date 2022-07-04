Гиркин в панике: ВСУ уничтожили 4 крупнейших склада на Донбассе

Похоже, что дальнобойное оружие попадает точно, куда нужно.

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Украинские военные продолжают выносить большие склады с боеприпасами оккупантов на Донбассе. Эту информацию также подтвердил бывший командир подразделений НВФ “ДНР” Игорь Гиркин.

Как мы сообщали ранее, украинские военные нанесли точные удары по военным складам оккупантов. Оккупанты были в шоке от таких действий украинцев, также местные жители не ожидали таких обстрелов, пишет УРА-Информ.

В оккупированных городах Донецкой области была неспокойно. Там прогремели взрывы сразу в трех городах – в Снежном, Торезе и Харцызске. Эту информацию также подтвердили и Гиркин. Он отметил, что завод в Снежном разрушен, боеприпасы – все “на воздух”. Мне тоже об этом писали.

“Интересно – Фанерный Маршал докладывает главнокомандующему о том, что у нас за две недели укры уничтожили уже ЧЕТЫРЕ крупнейших склада Б/К на Донбассе? (Не говоря уже о других регионах, где тоже много складов “всё”)”, – написал Гиркин.

Ранее мы сообщали, что во Львове повестки начали выдавать около церквей.