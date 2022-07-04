Гайдай рассказал, почему армия РФ смогла захватить Лисичанск

Россиянам на пятый месяц войны удалось форсировать Северский Донец

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Армия РФ смогла захватить Лисичанск лишь благодаря десятикратному преимуществу. Об этом заявил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, передает УРА-Информ.

“Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Держали строй, даже когда это уже казалось невозможным. Россияне преобладали в десять раз. Удалось им и форсировать реку Северский Донец, чтобы на пятый месяц войны таки захватить Белогоровку. Под контролем россиян уже и Золотаревка”, – отметил Гайдай.

Ранее сообщалось, что для обстрела украинских городов оккупанты используют старые советские ракеты Х-22, которые изначально были предназначены для нанесения ядерных ударов.