Общество

Гайдай рассказал, как ВСУ отступали из Лисичанска

Глава Луганской областной военной администрации рассказал о ситуации.

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Силы противника в Лисичанске превосходили ВСУ в десять раз. Такое заявление сделал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На своей странице в телеграм канале он сообщил о том, что даже в последний день обороны Лисичанска под плотным огнем медики госпитализировали раненых, спасали город пожарные, полиция фиксировала преступления, пишет УРА-Информ.

“Российская армия собрала силы по всем возможным направлениям и сосредоточила их в Лисичанске. Их преимущество в личном составе мы нивелировали мастерством украинских бойцов. Однако необходимое для вытеснения врага количество дальнобойного оружия к нам еще не поступило”, – заявил он.

Гайдай также добавил, что большое количество раненых местных жителей вывезли в больницы Днепра, Львова или Ивано-Франковска. По его словам оккупанты захватили Белогоровку и Золотаревку.

Ранее мы сообщали, что ВСУ очень близко к Херсону.

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