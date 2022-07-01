Общество

В Мариуполе очередное шокирующее открытие

Советник городского головы Мариуполя раскрыл новые подробности.

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В Мариуполе было найдено еще очередное шокирующее открытие. О нем сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

В своем телеграм канале он сообщил о том, что в Мариуполе нашли еще одну братскую могилу, в которой находятся более сотни тел, пишет УРА-Информ.

“Новая братская могила под завалами на Левобережье. Улица Киевская, 53. Вновь более 100 тел людей с конца февраля. Оккупанты рядом разбирают завалы, опять о перезахоронении речь не идет. Люди фактически продолжают жить в склепах”, – рассказал Андрющенко.

При этом он сообщает о том, что в Мариуполе фактически остановлена. По его данным, временные уличные могилы понемногу превращаются в постоянные.

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