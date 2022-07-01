Общество

В Днепре появился флаг СССР: СМИ рассказали о курьезном случае в городе

Как стало известно, некоторых людей в Украине все еще мучает ностальгия по Советскому Союзу. Потому правоохранители обычные граждане находят людей, которые демонстративно показывают символику страны, которой больше нет.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Днепр Оперативный», передает «УРА-Информ».

«30 июня в Днепре на улице Караваева местные жители приметили странного мужчина. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Сидел на парапете, демонстрируя каждому прохожему флаг Советского Союза», – сказано в сообщении.

Далее было добавлено, что днепряне сообщили об инциденте сотрудникам полиции. Те, в свою очередь, прибыли на вызов. Мужчина был задержан. Пока неизвестно, какую меру пресечения выбрали любителю Советского Союза. Известно только то, что за акт публичной демонстрации запрещенных символик в Украине несут административную ответственность.

Как сообщалось ранее, президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского: Береза сообщил, что случилось.

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