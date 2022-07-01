Общество

Украинский генерал назвал главные причины ракетного удара по городам Украины

Враг таким образом усиливает давление как на союзников Украины, так и на саму Украину.

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В последнее время Россия увеличила количество ракетных ударов по мирным жителям в Украине. Почему так происходит рассказал экс-заместитель Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он заявил, что такими действиями противник хочет добиться сразу двух целей: усилить давление как на союзников Украины, так и на саму Украину – руководство и граждан, пишет УРА-Информ со ссылкой на Obozrevatel.

“Что касается внутренней составляющей, то это морально-психологическое воздействие на украинских граждан, чтобы сломать их дух, чтобы заставить общество давить на власть и переходить к капитулянтским переговорам”, – считает Романенко.

По мнению Романенко, на таких переговорах противник намерен легитимировать захват 20% территории Украины. Также президент РФ Владимир Путин этими ударами хотел показать ЕС и НАТО, что он сильный, у него есть возможности, и он способен ими воспользоваться. Он хочет, что НАТО и ЕС надавили на Украину.

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