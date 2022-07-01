Общество

Starlink появится в Украине не только у военных: власти сообщили, что приготовили для украинцев

Детище талантливого изобретателя Илона Маска в скором времени может быть доступно почти каждому. Поспособствует этому привычная всем «Укрзалізниця», которая подписала соответствующие договоры.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Старлинк будет в поездах Украины к концу 2022 года. Об этом заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь. Даже специалисты Старлинк удивились тому, что мы сумели так использовать систем. По техническим характеристикам интернет не должен работать так быстро. Однако он, все же, работает», – сказано в сообщении.

К сожалению, никаких точных дат названо не было. Люди надеются на то, что это случится как можно быстрее. Ведь интернет – это не только развлечения, но и средство связи во время войны, которое может спасти жизнь людям.

Известно, что до этого «Укрзалізниця» уже внедряла бесплатный интернет в вагонах. Однако люди постоянно жаловались на то, что он либо не работает, либо связь крайне плохая. Возможно, вышеупомянутое решение сможет как-то преобразить ситуацию.

Напомним, Украина подписала «транспортный безвиз» с ЕС: СМИ рассказали, что будет доступно для людей.

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